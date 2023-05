Poste Italiane celebra le mamme e le donne: la testimonianza di Claudia

Poste Italiane anche quest’anno celebra la festa della mamma, in calendario domenica 14 maggio, promuovendo il rispetto della parità di genere dei propri dipendenti e della genitorialità.

L’azienda ha pensato per le neo-mamme un percorso dedicato “Lifeed”, che ha come obiettivo quello di valorizzare le competenze maturate dalle dipendenti durante l’esperienza genitoriale: la gestione del tempo, l’ascolto, la pazienza, l’empatia e la comunicazione. Le capacità e le qualità acquisite come neo-genitore vengono potenziate grazie a un programma differenziato per fascia d’età che prevede momenti di dialogo e confronto.

