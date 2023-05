“Posti letto insufficienti per il nuovo Felettino, indispensabile sinergia con San Bartolomeo”

“Il nuovo piano sanitario regionale prevede solo 400 posti letto, oltre a 70 per il day-surgery, per il nuovo ospedale Felettino, insufficienti per il bacino di utenza della provincia spezzina che conta oltre 200 mila abitanti. Auspichiamo quindi indicazioni precise sulla indispensabile sinergia con il San Bartolomeo di Sarzana”.

È un grido di allarme ma anche un auspicio la considerazione di Salvatore Barbagallo, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Spezia, illustrata nel corso della relazione al bilancio dell’ente, appuntamento istituzionale di resoconto e preventivo dell’attività annuale, tenuto oggi domenica 14 maggio nella sala riunione della sede di via Veneto 165 alla Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com