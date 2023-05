Rapallo: gatto prigioniero in auto, salvato dai vigili del fuoco

Un gatto, forse spaventato, ha cercato un nascondiglio rifugiandosi sotto il cofano di un auto; senza riuscire più ad uscirne. Ha così iniziato a chiedere aiuto miagolando. Il fatto nel primo pomeriggio in via Castagneto a Rapallo. Sono stati i proprietari, visti vani i tentativi di stanare il loro gatto, a chiedere aiuto ai vigili del fuoco. Unica soluzione smontare la “mascherina” dell’auto, in pratica una parte di carrozzeria. Il micio soddisfatto ha ringraziato con un miagolio soddisfatto di avere ritrovato la libertà.

