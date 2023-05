Nel giro di pochi minuti1, poco prima delle 18, il 118 di Lavagna ha dovuto occuparsi di due gravi incidenti: uno a Varese Ligure di cui riferiamo a parte e un secondo, questa volta motociclistico, in via Gramsci a Riva Trigoso. Sul posto è intervenuto il 118 con l’automedica Tango2 e la Croce Rossa rivana, Due persone sono state trasportate al pronto soccorso di Lavagna in codice giallo. Presente polizia municipale e carabinieri per verificare la dinamica ed accertare la responsabilità.

