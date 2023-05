Lumezzane-Sestri Levante 1-2 (37′ Antonelli – 15′, 21′ Marquez)

Lumezzane (Brescia). Iniziata la Poule Scudetto di Serie D, competizione post stagionale riservata a tutte vincitrici dei rispettivi gironi del campionato calcistico interregionale, già promosse in Serie C tra i professionisti. In palio il sempre ambito “scudetto dilettanti“.

