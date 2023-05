Sestri: il miglior film è “The Sixth Child”, pubblico e giuria concordi

Ultima giornata e cerimonia di premiazione per il Riviera International Film Festival che ha aperto i battenti martedì 9 maggio e li chiude questa sera. Una sei giorni di film, documentari, mostre, laboratori ed eventi che ha riscosso grande successo. Ormai un’abitudine per i sestresi, per il numero di pubblico da fuori, per gli ospiti italiani ed internazionali. Due sono le selezioni – una per i film ed una per i documentari a tema ambientale – oggetto della valutazione della giuria e della premiazione, svoltasi a partire dalle 18 presso l’ex Convento dell’Annunziata. “Un’edizione record – 8 mila biglietti venduti (di cui 5 mila cinema e 3 mila tra masterclass ed eventi vari)”, dice con grande soddisfazione il presidente del Festival Stefano Gallini Durante.

Il primo premio, il Visional Award va all’artista italiana Vanessa Beecroft. Per i documentari, la Menzione Speciale va a “Delikado”, documentario sulle Filippine; il premio miglior Film Documentario va a “Project Iceman”, per la sfida alla natura più selvaggia, considerata mai nemica ma complice. Il riconoscimento Sky Documentary Award è invece andato a “Patrick and the Whale”, per la bellezza visiva e per la meravigliosa storia d’amore tra il ragazzo esploratore e Dolores, la balena.

