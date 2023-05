Urne aperte per le elezioni amministrative: al voto Sestri Levante, Camogli e Montoggio

Genova. Urne aperte da questa mattina alle 7 fino alle 23 di questa sera e poi di nuovo domani, dalle 7 alle 15. Ventitré Comuni al voto in Liguria, tre in provincia di Genova: Sestri Levante, l’unico Comune sopra i 15mila abitanti (per cui quindi è previsto il ballottaggio), Camogli e Montoggio.

La sfida più significativa politicamente è quella nella “città dei due mari”. I progressisti si giocano una delle poche roccaforti rimaste in Liguria (insieme a Savona) tanto che nei giorni scorsi è arrivata anche la segretaria Pd Elly Schlein per sostenere Marcello Massucco, chiamato a proseguire il successo di erede della ex sindaca Valentina Ghio, che è anche segretaria regionale del partito, eletta in parlamento.

» leggi tutto su www.genova24.it