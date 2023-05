Vado, l’orgoglio di Franco Tarabotto: “Contentissimo. In finale daremo l’anima”

Bra. Se dopo il triplice fischio in campo è scoppiato uno sfrenato entusiasmo, anche in tribuna all’Attilio Bravi c’era chi stava godendosi il momento. Il vulcanico presidente rossoblù, Franco Tarabotto, ha subito raggiunto la squadra negli spogliatoi per festeggiare il raggiungimento della finale playoff. Abbracci, qualche coro e un clima dalla massima positività.

“Ringrazio il Bra per la sportività e un’ospitalità non da tutti – commenta Tarabotto-. Partita bellissima e combattuta. Da presidente non posso far altro che ringraziare i miei ragazzi, soprattutto per l’attaccamento alla maglia che hanno dimostrato. Tutti sanno che siamo contentissimi per quello che abbiamo fatto ma chiaramente, visto che ci siamo, ho pregato loro di dare l’anima come hanno fatto oggi”.

