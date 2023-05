A Carro Ezio Firenze è primo cittadino con il 90 per cento dei voti. Egidio Banti la spunta per una manciata di voti ed è di nuovo sindaco di Maissana

La Val di Vara ha due nuovi sindaci eletti. Si tratta di Ezio Firenze per Carro ed Egidio Banti per Maissana.

Firenze è stato il primo sindaco eletto della tornata amministrativa del 2023 nella provincia spezzina. A poco più di un’ora dalla chiusura dei seggi i risultati della prima delle due sezioni lo indicavano come successore di Antonio Solari, primo cittadino per 15 anni consecutivi.

Firenze e la sua lista “Il paese che vogliamo” hanno sbaragliato la concorrenza ottenendo il 90,04 per cento dei voti, pari a 244 schede. Staccatissimo Loriano Isolabella, candidato sindaco dell’Unione di centro, che ha ottenuto 21 voti, pari al 7,75 per cento. Ultimo Daniele Biagioni, candidato di Fiamma tricolore, che con 6 voti ha ottenuto il 2,21 per cento dei voti, che non gli varranno nemmeno un seggio in consiglio comunale.

La maggioranza a sostegno di Firenze, invece, ne avrà 7, mentre l’opposizione dell’Udc ne otterrà comunque 3.

