Al via la nuova campagna pubblicitaria dedicata ai privati “BBBell Extreaming” con un nuovo soggetto grafico tutto al femminile

Liguria. È on air da lunedì 8 maggio la nuova campagna pubblicitaria di BBBell, azienda piemontese specializzata in servizi a banda ultra larga e telecomunicazioni wireless in Piemonte e Liguria, rivolta al target residenziale, sensibile primariamente alla qualità di erogazione del servizio internet oltre che alla velocità di navigazione.

Firmata da Barabino & Partners, che ne ha curato anche la pianificazione e che segue da dieci anni la comunicazione integrata dell’azienda, la campagna prosegue fino al mese di luglio ed è declinata sia per il mezzo online che offline, con l’integrazione delle affissioni dinamiche quale miglior mezzo comunicativo itinerante per le aree più interne dell’entroterra ligure.

