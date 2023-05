Albenga, Ciangherotti (Fi) tuona: “Amministrazione killer del verde pubblico. Gestione disastrosa”

Albenga. “La nostra città va controcorrente nella gestione del verde pubblico. Non è un complimento e nemmeno una bella notizia per chi vive o frequenta la nostra città. Ovunque si cerca di incentivare la tutela e lo sviluppo delle aree verdi, mentre l’amministrazione comunale albenganese non solo non si prende cura di quelle già presenti, ma falcia alberi sani per far posto a piante che avranno bisogno di anni prima di crescere”. A dichiararlo è il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia ingauno Eraldo Ciangherotti.

Secondo l’esponente forzista, “la gestione del verde pubblico ad Albenga è a dir poco disastrosa – spiega – e tutto è reso ancora più imbarazzante quando pensiamo che la nostra città è famosa in tutto il mondo per le sue eccellenze in ambito florovivaistico”.

