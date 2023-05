Da Comunicazione BBBell

È on air da lunedì 8 maggio la nuova campagna pubblicitaria di BBBell, azienda piemontese specializzata in servizi a banda ultra larga e telecomunicazioni wireless in Piemonte e Liguria, rivolta al target residenziale, sensibile primariamente alla qualità di erogazione del servizio internet oltre che alla velocità di navigazione.

» leggi tutto su www.levantenews.it