Bellegoni: “Ci aspettano cinque anni duri, nostro dovere proseguire”

“Sono soddisfatto, ci attestiamo attorno al quattro per cento, sopra la media nazionale del partito e in linea con il risultato di cinque anni fa, ottenuto però assieme a Sinistra italiana, Rifondazione, Articolo uno, Possibile. Un esito significativo per il nostro partito, nato nel 2016 con una chiara prospettiva politica. Soddisfazione anche per la nostra campagna elettorale e per la lista che abbiamo costruito. Abbiamo coinvolto tanti compagne e compagni, che si sono iscritti e vogliono proseguire con noi questo percorso. Tanti i giovani, che più di tutti si sono riconosciuti nel valore della nostra lista”. Vede positivamente l’esito elettorale Matteo Bellegoni, candidato sindaco di Sarzana per il Partito comunista italiano, di cui è anche segretario regionale. “Dopo trent’anni abbiamo riportato il simbolo nella competizione elettorale sarzanese – sottolinea a spoglio ancora in corso ma a risultati ormai acquisiti – e ora dovremo farlo anche in altri comuni della provincia”. Inoltre, lasciato il point di Piazza Calandrini, annuncia il candidato, il Pci aprirà una nuova sede sarzanese, in centro.

Da Bellegoni anche un commento sulla conferma alla guida della citta della prima cittadina uscente Cristina Ponzanelli: “Purtroppo me lo aspettavo, la candidatura di Guccinelli non poteva mettere in discussione la leadership della sindaca uscente”. E ancora sui propositi per i tempi a venire: “Ci aspettano cinque anni duri ed è nostro dovere proseguire, anche per continuare a essere un riferimento per la sinistra, che a Sarzana è venuta a mancare, e un baluardo dell’antifascismo, che noi abbiamo professato sempre, non solo sotto elezioni. Noi non siamo antifascisti a intermittenza, l’antifascismo è un valore che va riconquistato e tutelato”.

