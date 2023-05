Borghetto, Ricotta (FdI), risponde alla minoranza: “Anziché attaccare i nostri rappresentanti pensino a esercitare il loro compito di consiglieri”

Borghetto Santo Spirito. “A differenza di quello che può immaginare il gruppo di Borghetto Domani, forse per retaggi da Prima Repubblica, i consiglieri di Fratelli d’Italia Gianfranco Sarpero e Giorgia Rocco voteranno sempre nell’interesse della città e dei suoi abitanti e sono adeguatamente preparati per votare responsabilmente e non hanno bisogno di suggerimenti né tantomeno giudizi da altri”. Così Enzo Ricotta, referente del circolo di Fratelli d’Italia di Borghetto Santo Spirito, replica alle accuse lanciate qualche giorno fa dai consiglieri di minoranza Alessio Reale e Maria Grazia Oliva.

“Dopo aver letto il comunicato stampa del 12 maggio ho preso definitivamente atto della bassa ed imbarazzante preparazione politica ed amministrativa del gruppo di minoranza – spiega Ricotta – Fa ‘tenerezza’ constatare come si concedono il lusso di parlare anche a nome della maggioranza convinti di chissà quale investitura”.

