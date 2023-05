Dal sito ufficiale della Virtus Entella

L’attesa è finalmente terminata. Con il sorteggio di questa mattina è ufficiale il primo avversario dell’Entella nei play off di Lega Pro. I biancocelesti, che si sono classificati terzi in campionato, inizieranno la propria corsa dal primo turno nazionale (ottavi di finale), dove affronteranno in una doppia sfida il Gubbio. La gara d’andata si giocherà giovedì in Umbria, mentre il ritorno andrà in scena lunedì 22 al Comunale.

