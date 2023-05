Dall’U.C.Sampdoria

Al termine della rifinitura mattutina svolta al “Mugnaini” di Bogliasco, Dejan Stankovic ha convocato 24 blucerchiati per la sfida di questa sera, lunedì, al “Ferraris” con l’Empoli (ore 20.45), valida per la 35.a giornata della Serie A TIM 2022/23. Non compaiono nella lista Emil Audero, Andrea Conti, Mehdi Léris, Ignacio Pussetto, Abdelhamid Sabiri e Gerard Yepes. Di seguito l’elenco completo.

