Calcio/ Samp, Piccoli risponde a Zanoli: contro l’Empoli è 1-1

Sampdoria: Ravaglia; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Winks, Rincòn, Augello; Djuricic; Gabbiadini, Quagliarella. All. Stanković.

Empoli: Vicario; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi; Grassi, Marin, Henderson; Baldanzi; Cambiaghi; Caputo. All. Zanetti.

Ennesimo gol nel recupero subito dalla Sampdoria, contro l’Empoli finisce 1-1: al gol di Zanoli risponde Piccoli. La Gradinata Sud ha lanciato un messaggio chiaro ai giocatori e staff con uno striscione “La dignità andava dimostrata anche in campo” per ribadire la delusione per come si è conclusa questa annata maledetta.

» leggi tutto su www.levantenews.it