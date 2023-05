Cambia Carcare vince le elezioni: Beatrice Scarrone la più votata, ecco chi entra in consiglio

Carcare. Scoperto il vincitore (la lista “Cambia Carcare” è stata premiata con circa il 57% dei voti), ora è tempo di fare le somme e capire chi amministrerà – insieme al nuovo sindaco Rodolfo Mirri (domani mattina alle 8:30 si terrà la proclamazione alla scuole elementari) – la cittadina valbormidese

Sono otto infatti i candidati che “passano il turno” e avranno una poltrona in consiglio comunale per rappresentare la maggioranza, quattro di loro saranno assessori, ma ancora Mirri non intende svelare nulla.

