Carcare sceglie il cambiamento, Rodolfo Mirri è il nuovo sindaco

Carcare. “Siamo vicini ad un risultato storico: riprendere Carcare dopo 15 anni”: lo ha detto Rodolfo Mirri venerdì scorso, durante la chiusura della campagna elettorale della sua lista, e la sua previsione si è realizzata. Il leader di “Cambia Carcare” sarà infatti per i prossimi cinque anni il sindaco della cittadina valbormidese.

Dopo anni di opposizione, è arrivato dunque il momento dell’agente immobiliare di 64 anni che, per la prima volta, si affacciava alle elezioni come candidato sindaco. Alle urne, infatti, la sua lista civica ha ottenuto la maggioranza dei voti, battendo “Insieme per Carcare”, gruppo guidato dal medico Alessandro Ferraro.

