Cengio 2023, stravince il sindaco Dotta: Lorenzo Rinaldi e Gianfranco Bosetti i più votati

Cengio. Bis per Francesco Dotta, che festeggia la seconda vittoria consecutiva alle elezioni comunali di Cengio. La sua una vittoria netta, arrivata con il 73,72% dei consensi che hanno premiato la sua squadra (QUI il suo commento dopo l’esito delle urne).

Tante le riconferme, a partire dall’assessore uscente Lorenzo Rinaldi che è stato il più votato, ottenendo 138 preferenze. Un bottino di 124 voti, invece, per l’ex vicesindaco Gianfranco Bosetti (124), seguito da Giovanni Santin (111): per lui non sarà la prima volta in consiglio comunale, dove ha già seduto precedentemente per tre mandati.

