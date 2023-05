Civica della sindaca scelta da uno su cinque, Lega ridimensionata

Nel successo della sindaca Cristina Ponzanelli, confermata alla guida di Sarzana al primo turno con quasi il 54 per cento, un ruolo di assoluto riguardo lo ha avuto la lista civica legata alla prima cittadina uscente: con oltre 2mila voti ottenuti Cristina Ponzanelli sindaco ha infatti raccolto il 19 per cento dei consensi, convincendo quasi un elettore su cinque. E’ la lista più votata della tornata e quella che prende più seggi, quattro. La seconda forza della coalizione invece è tutta politica ed è Fratelli d’Italia. Lontani i numeri del 2018, quando i meloniani presero poco meno dell’8 per cento in una lista che li vedeva assieme a Forza Italia e Lista Toti; a questo giro FdI in solitaria prende oltre il 12.5 per cento – votata quindi da un elettore su otto -, attestandosi come secondo partito cittadino, poco dietro il Pd, incassando tre seggi e preparandosi ad avere un ruolo di tutto rispetto nel governo cittadino.

Ridimensionata invece rispetto al 2018 la Lega, quando aveva superato il 13.5 per cento, quasi 1.500 voti, conquistando quattro seggi. Da allora sono successe molte cose, a livello locale – vedi il gruppo consiliare caratterizzato da avvicendamenti e cambi di lidi – e nazionale, e il dato odierno è di un 5.5 per cento, meno di seicento voti, che vuol dire un seggio. Uno scranno anche per la Lista Toti, che ha portato a casa oltre il 7.5 per cento dei voti, e per Forza Italia, poco sotto i 5 punti percentuali. Completano la coalizione la lista Sarzana civica (3.36 per cento) – oltre il 22 per cento quindi il contributo delle civiche a sostegno della Ponzanelli – e la lista dell’Udc (1.73 per cento), che non avranno rappresentanti nell’aula consiliare.

