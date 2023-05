Comunali 2023, a Sestri Levante sarà ballottaggio Massucco-Solinas. Toti: “Il centrismo è decisivo”

Sestri Levante. Saranno Marcello Massucco e Francesco Solinas a contendersi l’elezione a sindaco di Sestri Levante al ballottaggio. È l’ultimo (parziale) verdetto scaturito dal primo turno delle elezioni amministrative in Liguria che ha visto prevalere il centrodestra nei principali centri, eccetto proprio la cittadina del Tigullio, finora ultima roccaforte rimasta al centrosinistra nel Genovesato, dove il discorso è rimandato a domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Marcello Massucco, ex amministratore unico di Mediaterraneo Servizi ed erede diretto della giunta di Valentina Ghio, che lo ha supportato come capolista, si ferma al 34,99%. A tallonarlo da vicino non è Diego Pistacchi, il giornalista sostenuto ufficialmente della coalizione di centrodestra, ma l’indipendente Francesco Solinas, ingegnere di Amt, in corsa con tre liste civiche ma appoggiato anche dal capogruppo di Forza Italia in Regione Claudio Muzio e da alcuni esponenti locali della Lega, che raggiunge quota 28,82%. Il candidato di Fratelli d’Italia e dei suoi alleati, invece, non va oltre quota 22,46%.

