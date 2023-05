Comunali 2023, Sestri Levante verso il ballottaggio. Il centrodestra vince a Imperia e Sarzana

Genova. Si va verso il ballottaggio a Sestri Levante, il principale comune del Genovesato coinvolto in questa tornata di elezioni amministrative. Quando lo spoglio è arrivato a metà delle sezioni da scrutinare (12 su 23) il candidato in vantaggio è Marcello Massucco, “erede” dell’amministrazione Ghio pur senza il simbolo del Pd, che si attesta intorno al 35% delle preferenze. Non abbastanza per conquistare al primo turno la città dei due mari.

Tra gli sfidanti, in maniera abbastanza clamorosa, è in vantaggio Francesco Solinas (27-28%), sostenuto da tre liste civiche ma anche dal capogruppo di Forza Italia in Regione Claudio Muzio e da alcuni esponenti locali della Lega. A quattro-cinque punti di distacco il giornalista Diego Pistacchi, che alle spalle vanta l’intera coalizione di centrodestra con tanto di simboli di partito (Fratelli d’Italia a parte, gli altri tutti insieme). Ma il divario è tutt’altro che incolmabile.

