Comune di Genova, da oggi due nuovi servizi: Informafamiglia e la mappa geolocalizzata

Genova. In occasione della trentesima Giornata internazionale delle Famiglie, istituita nel 1993 con l’obiettivo di promuovere il ruolo fondamentale della famiglia nella società, il Comune di Genova e Agenzia per la famiglia hanno attivato due nuovi servizi.

Il primo è la mappa geolocalizzata dei “Servizi per le famiglie”, accessibile sia dal sito del Comune sia dall’app hAPPy Family Genova, attraverso la quale si potranno individuare i Baby pit stop, gli spazi attrezzati e accoglienti, in cui ci si può sentire a proprio agio ad allattare il proprio bambino e provvedere al cambio del pannolino; i punti di segretariato sociale, servizio professionale di ascolto e orientamento sociale rivolto a tutte le persone, famiglie, residenti e non nel territorio comunale, di qualsiasi nazionalità che si trovino in situazioni problematiche di bisogno, anche temporanee, che necessitino di un colloquio con un assistente sociale; i punti di consegna dei baby kit, un pensiero di benvenuto da parte dell’Amministrazione alle famiglie residenti e un contributo concreto, consistente in un ricco kit di prodotti per la cura dei neonati.

