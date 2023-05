Cristina Ponzanelli confermata sindaco di Sarzana

Cristina Ponzanelli confermata alla guida di Sarzana. Dopo il successo al ballottaggio di cinque anni fa, che segnò, come l’anno precedente alla Spezia, l’interruzione della lunga stagione dei governi comunali del centrosinistra, in queste elezioni amministrative Ponzanelli ha superato il 50 per cento e si è imposta al primo turno, sostenuta dalle forze del centrodestra (con Fratelli d’Italia partito più votato) e da liste civiche (con la civica Cristina Ponzanelli sindaco verso il pieno di consensi). A seguire l’ex sindaco Renzo Guccinelli, candidato del centrosinistra. “Abbiamo vinto! Ha vinto Sarzana”, il post con cui pochi minuti fa Ponzanelli ha annunciato la vittoria che, dato provvisorio, la vede attorno al 55 per cento dei consensi. Qualche punto sotto il 40 per cento si arresterebbe invece l’esito di Guccinelli (la lista Pd e la civica Guccinelli sindaco i maggiori catalizzatori di voti); molto distanziati Federica Giorgi (M5S e Sinistra per Sarzana) e Matteo Bellegoni (Pci), al momento terza e quarto. Stasera alle 20.00 Ponzanelli incontrerà la cittadinanza al point di Via Mazzini 13 a suggello dell’affermazione.

