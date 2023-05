E’ ufficiale: Gasselin nuovo amministratore delegato di Contship

Come anticipato da CDS una settimana fa, il gruppo Contship Italia, azionista di maggioranza del terminal Lsct, annuncia oggi la nomina di Matthieu Gasselin nuovo amministratore delegato, con effetto immediato.

Gasselin è un manager di comprovata esperienza e successo nel settore dello shipping, dei trasporti e della logistica. Nel suo ruolo più recente, Gasselin è stato amministratore delegato di Sogemar dove ha trasformato l’azienda in un fornitore leader di servizi logistici in Italia.

“La leadership di Matthieu e la consolidata esperienza nel settore lo rendono la migliore scelta per Contship Italia”, ha dichiarato Thomas Eckelmann, presidente del consiglio di amministrazione di Eurokai.

“L’ottimo lavoro svolto come Ceo di Sogemar è testimonianza della sua capacità di guidare la crescita e l’innovazione del nostro gruppo in un mercato altamente competitivo come quello attuale”.

