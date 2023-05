Guccinelli: “Rifarei tutto, spero si creino le condizioni per un’alternativa”

“Il risultato ormai è chiaro, non ho nulla da rimproverarmi, ho cercato di fare una campagna vicino alla gente e di mettere insieme polemica politica e idee per la città. Purtroppo non è stata colta dagli elettori che hanno fatto un’altra scelta”. Queste le prime dichiarazioni di Renzo Guccinelli, candidato del centrosinistra di Sarzana sconfitto da Cristina Ponzanelli. “Ho chiamato la sindaca per complimentarmi e augurarle buon lavoro – ha detto poco dopo le 19 – perché voglio bene a Sarzana e quindi spero che le cose vengano fatte nel migliore dei modi e nell’interesse dei cittadini. Abbiamo messo insieme un bel gruppo e una squadra che suscitato interesse ed entusiasmo, vedremo come porre le basi per il rinnovamento della politica che ho sempre auspicato. Questo – ha aggiunto – non solo in Consiglio comunale ma anche in città in mezzo alla gente. Spero si creino le condizioni per costruire un’alternativa a questo governo. Rifarei tutto quello che ho fatto in questi mesi. Ci ho provato, ma c’è stato un forte radicamento dell’amministrazione che ha determinato questo risultato”.

