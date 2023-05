Meteo, sulla Liguria tempo instabile: oggi tregua, domani nuove precipitazioni

Liguria. La depressione che sta portando diffuse condizioni di instabilità sull’Italia, persisterà e si approfondirà sul Sud. La Liguria, dal canto suo, rimarrà sotto correnti fresche nord-orientali che saranno la causa di una continua variabilità. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 15 maggio, tra la notte e la prima mattinata passaggio di nubi innocue da nord verso sud. Nel corso della mattinata ampie schiarite. Da metà giornata formazione di addensamenti nuvolosi nelle zone interne, più minacciosi sulle Alpi Liguri dove non si escludono locali piovaschi associati. Tempo più soleggiato lungo le coste. In serata aumenta la nuvolosità in generale sui versanti padani del levante ma ancora senza fenomeni.

» leggi tutto su www.ivg.it