Genova. Nelle prime ore del mattino cielo sereno o al più velato. Nel corso della mattinata nuvolosità in progressivo aumento a partire da levante. Nel pomeriggio e in serata cielo coperto ovunque con possibili piovaschi in costa, qualche rovescio più convinto possibile lungo la fascia appenninica.

Situazione: Una profonda depressione sul Mar Tirreno determina in Liguria tempo perturbato e forti correnti settentrionali.

