Varcate le soglie del Consiglio comunale nel 2013, il Movimento cinque stelle saluta ora Palazzo civico. Questo uno degli esiti delle elezioni amministrative sarzanesi tenutesi ieri e oggi, culminate nella conferma di Cristina Ponzanelli alla guida del governo comunale. Non arriva al 6 per cento e non rientra in Consiglio la candidata Federica Giorgi, capogruppo uscente M5s sostenuta nella corsa a prima cittadina dalla lista dei pentastellati e da Sinistra per Sarzana, questa guidata da Valter Chiappini.

Rispetto alle amministrative 2018, quando sempre Giorgi aveva corso come candidata pentastellata (guadagnando la conferma in Consiglio, dove era entrata in corso d’opera subentrando a Johnny Giannini), il Movimento aveva sfiorato il 15 per cento, mentre a questo giro è al 3.5, meno di un quarto rispetto a un lustro fa. E nel ’18 correva per la carica di sindaco anche Valter Chiappini, sostento da Sarzana in Movimento, lista che aveva preso il 5.65 per cento; mentre Sinistra per Sarzana, la lista guidata da Chiappini a sostegno della Giorgi nella tornata di queste ore, si è arrestata al 2.5 per cento.

L’articolo Movimento cinque stelle fuori da Palazzo civico dopo dieci anni proviene da Citta della Spezia.

