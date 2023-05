Natale: “Ad un solo binario alle Cinque Terre, prossimi lavori da fare in bassa stagione”

“Dal 15 al 19 maggio la circolazione tra Levanto e Corniglia avverrà su un solo binario per permettere i lavori alla stazione di Monterosso. Il servizio sarà rimodulato con modifiche di orari anche con anticipi, cancellazioni parziali e sostituzione bus con partenze dal campo sportivo di Fegina, dall’ufficio postale di Vernazza, dall’ingresso dell’ospedale di Levanto e dal piazzale della stazione alla Spezia. Il rischio di disagi è altissimo”. E’ la nota del consigliere regionale Davide Natale del Partito Democratico. Martedì in consiglio regionale si discuterà l’interrogazione presentata dall’esponente democratico per chiedere di intervenire per mettere in sicurezza le stazioni di Manarola, Vernazza e Levanto e abbattere le barriere architettoniche.

Natale chiede di elaborare una programmazione mirata che eviti i giorni di punta. “Quanto fatto con la stazione di Monterosso è una follia – dice -. I treni delle Cinque Terre sono frequentati da centinaia e centinaia di persone in questo periodo da tutto esaurito, mi chiedo come sia possibile ospitare quel flusso su bus. Ma chi fa questa proposta conosce la rete stradale di quei luoghi? Se ci fosse stata meno supponenza da parte della Regione Liguria, i lavori sarebbero stati programmati in altro periodo. Quantomeno anticipati di un’ulteriore settimana. Se in più ci fosse mare grosso, anche il traffico di chi prende il traghetto dalla Spezia opterebbe per la ferrovia”.

