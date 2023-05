Pallanuoto/ Torneo in vasca; in tribuna siedono gli psicologi

Dall’ufficio stampa di Bogliasco 1951. Di Marco Tripodi

La mente come elemento fondamentale per vincere e superare le sfide che ogni sportivo si trova quotidianamente ad affrontare, dentro e fuori il campo da gioco. E’ partendo da queste basi che Netafim Bogliasco 1951 e il Gruppo di Lavoro dell’Ordine degli Psicologi della Liguria ‘Psicologia e Sport’, con il patrocinio del Coni Liguria, organizzano un evento del tutto inedito in Italia in grado di coniugare agonismo e benessere psicologico.

Domenica 21 maggio, a partire dalle 14, la Gianni Vassallo, tempio della pallanuoto bogliaschina che da oltre mezzo secolo accoglie le gesta degli atleti biancazzurri, sarà il teatro in cui andrà in scena AcquaticaMente, torneo di pallanuoto riservato a squadre miste di ambo i sessi della categoria Under 12. Ad affiancare i padroni di casa saranno le formazioni di MySport, Rari Nantes Sori e Sportiva Sturla.

