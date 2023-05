Peracchini: “Risultati elezioni sono conferma importante anche per amministrazione provinciale”

“Diamo il benvenuto ai nuovi sindaci di Porto Venere, Francesca Sturlese, di Carro, Ezio Firenze, e di Maissana, Egidio Banti, e al riconfermato sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli”. Così in una nota Pierluigi Peracchini in qualità di presidente della Provincia. “I risultati di queste elezioni amministrative sono una conferma importante anche per la nostra amministrazione e per la politica portata avanti in questi anni, in modo concreto, a favore di tutto il territorio spezzino. Abbiamo molti obiettivi e progetti che ci vedono, come amministrazione provinciale in prima istanza, coinvolti direttamente con questi comuni. Per questo il gioco di squadra sarà il valore aggiunto per garantire sempre a tutte le nostre comunità risposte e servizi. A loro vanno i complimenti per il risultato raggiunto e l’augurio di poter iniziare, sin da domani mattina, una fattiva collaborazione a favore della nostra provincia”, conclude il presidente dell’ente Provincia e sindaco della Spezia.

