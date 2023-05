Ponte Morandi, i tecnici che installarono l’unico sistema di monitoraggio: “Nel 2014 Aspi non ci rinnovò il contratto e nessuno esaminò i dati dei sensori”

Genova. “Dopo il crollo del Morandi controllai i dati dei sensori dal 2014 al luglio del 2016. Venne fuori che sull’impalcato della pila 9 c’era un andamento anomalo che mi lasciò molto perplesso, in particolare dal mese di maggio 2016”. Lo ha spiegato in aula nel processo in corso per il crollo, Alessandro Paravicini, amministratore unico Tecno-El, azienda che dagli anni Novanta e poi fino alla fine del 2014 era stata incaricata di posizione alcuni sensori per il monitoraggio del ponte Morandi.

“Collegai quell’andamento alle forature dei lavori sull’impalcato con la posa dei nuovi jersey. Ho tracciato dei grafici dell’andamento e ho visto che per la prima volta, in 15 anni di rilevazioni, c’era stata una rotazione verso il basso dell’impalcato relativo allo strallo lato mare direzione Genova. Era una rotazione molto piccola. Ma era un andamento che non presagiva una cosa buona. Pensai che sarebbe stato meglio se li avessi guardati prima perché avrei chiamato Autostrade e detto di mandare uno strutturista. Con quei dati bisognava interpellare rapidamente uno strutturista per capire cosa fare”.

