Ponzanelli confermata con il 53,86%, la sua lista civica davanti a tutti partiti di Sarzana

Cristina Ponzanelli si è confermata sindaca di Sarzana con il 53,86% pari a 6.501 voti. I tanto attesi risultati finali sono arrivati poco prima delle 23.00 ufficializzando la netta vittoria della candidata del centrodestra che dunque da domani inizierà il suo secondo mandato alla guida della città con una maggioranza composta da dieci consiglieri. Ben quattro (cinque considerando la stessa sindaca) andranno alla sorprendente lista civica “Cristina Ponzanelli sindaco”, prima formazione cittadina con il 19,08% (2.048 voti), tre andranno invece a Fratelli d’Italia che ha ottenuto il 12,57% e uno ciascuno alla lista “Ponzanelli sindaco con Toti” (7,59%), Lega (5,49%) e Forza Italia (4,86%). Restano fuori invece “Sarzana Civica” (3,36%) e Unione di Centro (1,73%).

Sul fronte opposto si è invece fermata al 36,77% (4.131 voti) la corsa dell’esponente del centrosinistra Renzo Guccinelli, eletto in Consiglio comunale dove guiderà l’opposizione composta da tre candidati del Partito Democratico – seconda forza cittadina con il 13,49% – e due della lista “Guccinelli sindaco” che si è attestata al 10,47%. Il resto della coalizione ha ottenuto il 4,08% con “Insieme per Guccinelli sindaco”, il 2,76% con “Sinistra e ambiente”, il 2,75% con Azione-Italia Viva e il 2,30% con “Lavoro per Sarzana”.

Resta fuori dall’assemblea cittadina gli altri due candidati sindaci: Federica Giorgi con il 5,88% totale (3,47% M5S e 2,4% Sinistra per Sarzana) e Matteo Bellegoni (3,49% Pci).

