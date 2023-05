Rugby, quarti di finale U17: L’Acquila vince l’andata, Province dell’Ovest cede in casa

Liguria. Anche in Serie B si è giocata l’ultima giornata della stagione agonistica e l’Unione Monferrato è così promossa in Serie A, mentre l’Olbia retrocede in Serie C. Il Savona, alla sua prima storica esperienza fra i cadetti, pur cedendo a Bergamo, conserva un onorevole settimo posto.

A Genova ha tenuto banco la partita di andata dei quarti di finale nazionali riservati agli Under 17, e gli abruzzesi dell’Experience School di L’Aquila hanno ottenuto una limpida affermazione segnando cinque mete, mentre i liguri delle Province dell’Ovest, che in ogni modo non hanno certo demeritato, hanno siglato una sola meta con Cerfogli ed un penalty con Comotto.

