“Saremo una squadra unita per dare a Sarzana tutto ciò che merita”

Cinque anni dopo il simbolico ingresso nell’atrio del Comune nella storica notte del ballottaggio, Cristina Ponzanelli questa sera ha ricevuto l’affettuoso abbraccio di sostenitori e candidati in piazza Matteotti, dove è arrivata alle 20 in punto. Con lei il marito Gabriele, Giacomo Giampedrone – che nel 2018, insieme a Giovanni Toti l’aveva convinta a candidarsi – e la giovane Clelia Devoto, simbolo delle sue liste civiche che hanno trainato la vittoria, altrettanto storica, al primo turno di queste amministrative.

“Esiste una sola Sarzana – ha detto circondata dalle bandiere della coalizione e dall’affetto della sua gente – una sola città, una comunità che vuole ancora più futuro da costruire insieme. Saranno cinque anni impegnativi e, come quelli appena trascorsi, li affronteremo pancia a terra con serietà e professionalità in ogni singolo giorno per traghettare le tantissime opere che abbiamo messo in cantiere. Sono felice, emozionata e orgogliosa – ha proseguito – per le tantissime persone che ho avuto accanto in questa avventura, dai partiti che hanno un valore immenso nella nostra società, ai tanti civici che si sono messi in gioco. Al di là di tutto saremo una squadra unita per portare a questa città tutto quello che merita, non ci stancheremo di portare a termine tutto ciò che è già stato avviato, da Marinella alla viabilità fino al turismo. Ho sempre cercato di fare del mio meglio – ha aggiunto non senza emozione – pensando che il lavoro fatto ci avrebbe reso merito di questi anni difficili e sono felice che Sarzana abbia risposto in questo modo”.

Quindi sulla fin troppo lunga attesa per l’esito delle urne: “Ho trascorso il pomeriggio in mezzo alle persone più intime, che insieme a me hanno costruito questa campagna elettorale. Sono state ore piene di fiducia e credo che si possa finalmente dire che anche in politica la meritocrazia conta e che i cittadini hanno riconosciuto il grande lavoro fatto in questa città al di là di ogni ideologia. C’è una Sarzana del fare che vuole ripartire, la sento accanto a me e ne sono estremamente orgogliosa”. Infine sulla telefonata del principale sfidante Renzo Guccinelli: “Mi ha telefonato per congratularsi e io gli ho augurato buona opposizione”.

