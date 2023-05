Sestri: centro-destra, altra sconfitta dopo Chiavari

Claudio Muzio, al momento consigliere regionale di Forza Italia, gongola. Il suo Francesco Solinas andrà al ballottaggio contro Marcello Massucco che molti pensavano vincesse al primo turno, e che si è invece fermato ad un 35%. Forse, è un’ipotesi – per avere dato troppo spazio al suo predecessore Valentina Ghio, addirittura capolista. Il 51,28 per cento ottenuto dai candidati Solinas e Pistacchi dimostra che i sestresi vogliono davvero voltare pagina. Ma i giochi sono apertissimi. Massucco potrà ancora vincere; per il centro-destra la conquista della poltrona dipende da un possibile difficile accordo che convinca gli elettori, tra Claudio Muzio-Solinas e i partiti di centro-destra cui Muzio ufficialmente appartiene (e Forza Italia sembra tenerselo ben stretto). Va anche messo in conto che generalmente al ballottaggio l’astensionismo aumenta. In ogni caso dopo la sconfitta di Chiavari, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia e i totiani registrano un’altra occasione perduta per non avere ascoltato il territorio. (m.m.)

» leggi tutto su www.levantenews.it