Genova. Hanno atteso che il cassiere del supermercato stamani andasse a depositare l’incasso per tentare di rapinarlo. E’ successo stamattina in via Erede a Sestri ponente.

I due a bordo di una moto gli hanno puntato una pistola per farsi consegnare il denaro, ma il dipendente del Carrefour però è riuscito a resistere strattonando gli assalitori e buttandoli giù dallo scooter utilizzato per tentare la rapina.

