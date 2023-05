Spola delle forze dell’ordine in Piazza del Bastione, pressing sull’Umbertino con una denuncia e due sanzioni

L’aria di primavera allenta le tensioni e spinge tutti a vivere un po’ di più la città. Sabato sera con la vittoria dello Spezia l’euforia in centro era diffusa e bilanciata ma in Via Gioberti e Piazza del Bastione le forze dell’ordine hanno dovuto fare la spola alle 23 e all’1.30. Già da qualche ora circolano fotografie e video che mostrano le auto delle forze dell’ordine circondate da decine di persone molto giovani. Una situazione che non ha lasciati indifferenti i residenti della zona.

A destare attenzione, prima in Via Gioberti verso le 23, un gran numero di giovanissimi che incitavano l’operato delle volanti per aver portato via un ragazzo che, stando a quanto riferito da fonti vicine alla questura, ha arrecato non poco disturbo ai presenti. In sostanza, il giovane è stato fermato dagli operatori, era agitato e poi spontaneamente è salito a bordo della volante. Una volta chiusa la portiera sono partiti anche dei cori, poco lusinghieri, nei suoi confronti. Per qualche istante, visto il gran numero di giovanissimi che osservavano la scena, l’auto della Polizia di Stato è ripartita con estrema calma.

