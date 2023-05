Stankovic: “Sarei strafelice di sedermi a un tavolo per il mio futuro, significherebbe che la Sampdoria va avanti”

Genova. In una stagione disgraziata l’ennesimo gol subito nel recupero è l’ultima beffa in ordine di tempo per una Sampdoria che questa sera non aveva praticamente rischiato nulla nonostante l’Empoli avesse messo in campo tutti gli elementi offensivi per raggiungere la salvezza. Ancora una volta un cambio obbligato in difesa nel momento più delicato della partita, con Amione costretto a uscire. Una trama già vista. C’è poco da dire sul campo, invece a fare notizia è la dichiarazione spontanea che Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha voluto rilasciare a fine conferenza: “Oggi il pubblico ha vinto, è stato impressionante vedere una tifoseria tifare così per 95 minuti e con la squadra già retrocessa. Loro non meritano quello che sta succedendo fuori dal campo, come non lo meritano il collega, molto passionale nel vivere le partite, e i giocatori. Questo è stato il sentimento di tutti noi in questo stadio meraviglioso e ci tenevo a dirlo”.

Dejan Stankovic commenta: “La loro stagione, come affetto per il club è da 10” e sullo striscione di contestazione alla squadra esposto a inizio partita risponde lapidario: “Hanno tutte le ragioni”. Per poi aggiungere: “Siamo andati in B e il loro affetto non si mette in dubbio, loro lottano, sostengono la squadra per vedere la Sampdoria lottare in campo e hanno tutte le ragioni”.

