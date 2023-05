Superbonus, la protesta degli edili allo stadio Ferraris: striscioni prima di Sampdoria-Empoli

Genova. La protesta degli edili genovesi per la situazione legata ai crediti del Superbonus sbarca allo stadio Ferraris. In occasione di Sampdoria-Empoli, ultima partita di campionato per i blucerchiati, sono stati affissi alcuni degli striscioni usati per le recenti manifestazioni: “Cessioni impagate, imprese rovinate” e “Le imprese scendono in piazza per non fallire” sono alcuni dei messaggi leggibili sulle torrette tra gli spalti.

È l’ultima azione in ordine di tempo organizzata nell’ambito del gruppo Basta crediti incagliati, chat WhatsApp che conta circa 900 contatti e che continua a coordinare gli imprenditori del settore dopo le due manifestazioni con centinaia di veicoli che hanno paralizzato Genova e un’iniziativa di sensibilizzazione in piazza De Ferrari. Nelle ultime settimane diversi soggetti si sono dichiarati disponibili ad acquistare i crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi e il direttivo del gruppo sta passando al vaglio le varie proposte.

