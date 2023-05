“Terra e acqua: consumare o custodire?”, incontro al Dialma

Prosegue anche nel 2023 “Il D!alma – Cantiere creativo urbano…e Sostenibile”. Il prossimo incontro di approfondimento dedicato ai temi della sostenibilità è in programma giovedì prossimo, 18 maggio, alle 10.30. “Terra e Acqua: consumare o custodire? Da consumatori a custodi dell’acqua e del suolo” il titolo dell’appuntamento al 117 di Via Monteverdi. “Negli anni dell’ecoansia e dell’emergenza climatica, l’acqua, il suolo e il loro sfruttamento vengono spesso menzionati unicamente come causa di gravi problemi, dalla siccità alle alluvioni, agli effetti della cementificazione e delle monocolture – spiega la presentazione dell’iniziativa -. E se provassimo a cambiare prospettiva? Se imparassimo a dare voce alla storia della Terra che coltiviamo e abitiamo, se imparassimo a progettare con l’Acqua, in agricoltura e in città, avremmo la possibilità di trasformare i problemi in soluzioni. Questo incontro ci permetterà di dialogare con chi è consapevole dei problemi, ma soprattutto è appassionato alle soluzioni, e sceglie di condividerle e diffonderle con entusiasmo”.

L’evento è inserito nel programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile (8-23 maggio 2023), promosso da ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, a cui Il D!alma ha partecipato per la prima volta in ottobre 2022, con l’iniziativa dal titolo “Ma COS’E’ la Transizione Energetica e PERCHE’ tutti ne parlano?”. In questa edizione, Il D!alma partecipa al Festival per contribuire al raggiungimento dei Goal 2 – Sconfiggere la fame e 12 – Produzione e consumo responsabili.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com