Lo Stato ha versato un contributo di circa 90mila euro al Comune della Spezia per rafforzare l’offerta dei servizi sociali in relazione alla presenza sul territorio comunale di cittadini ucraini richiedenti il permesso di protezione temporanea. L’ordinanza del Dipartimento di Protezione civile che regola la corresponsione di questo tipo di contributo, varato da una norma nazionale dello scorso anno (Decreto-legge n. 50/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91/2022), stabilisce che le somme vadano solo ai Comuni entro i cui confini si trova un numero di richiedenti protezione ucraini ritenuto significativo; per i Comuni della fascia demografica in cui rientra La Spezia, cioè 30mila-100mila abitanti, si tratta di otto o più richiedenti. E lo scorso novembre, considerata la presenza di 234 richiedenti ucraini (di cui 93 minorenni) domiciliati nel territorio comunale, il Comune della Spezia ha richiesto e ottenuto il contributo, che ha visto lo Stato versare all’ente comunale poco oltre 91mila euro. Stamani da parte della giunta Peracchini. la presa d’atto dell’avvenuto versamento.

L’articolo Ucraini sul territorio comunale, dallo Stato 91mila euro per rafforzamento servizi sociali proviene da Citta della Spezia.

