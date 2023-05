Vado, Fresia perde la voce e “para” il Bra: “Straordinari, da salvezza a finale playoff”

Bra. Il suo è forse il ruolo più peculiare del gioco, nel quale servono riflessi, nervi saldi e tanta personalità. Solitamente tutto ciò si acquisisce dopo anni d’esperienza, ma pare che il giovane Gabriele Fresia sia davvero sulla buona strada. Titolare inamovibile del Vado in questa seconda metà di stagione, con diversi cleen sheet collezionati, l’estremo difensore ingauno si è distinto anche nel match di ieri vinto a Bra, un risultato che permette così alla squadra di Marco Didu di approdare alla finale playoff contro la Sanremese.

“Dentro lo spogliatoio c’è un’impressione di normalità ma abbiamo fatto qualcosa di straordinario – commenta dopo il triplice fischio -. In poche società riescono a passare da una salvezza all’ultima giornata ad una finale playoff in un solo anno. Non ce lo aspettavamo inizialmente, però poi ci siamo resi conto che avremmo potuto farcela. Ora siamo pronti ad affrontare la Sanremese, sono sicuro che sarà una bellissima partita”.

» leggi tutto su www.ivg.it