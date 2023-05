Al via la seconda fase dei lavori sul raccordo, termine previsto per fine agosto

Salt avvia giovedì prossimo, 18 maggio, la seconda fase dei lavori sul raccordo autostradale finalizzati alla sostituzione delle barriere di sicurezza con dispositivi di ultima generazione; interessata la tratta Fornola-La Spezia. Nel corso di un incontro tra Salt, le istituzioni e gli enti locali tenutosi oggi in prefettura, la concessionaria ha comunicato le misure che verranno adottate per consentire lo svolgimento degli interventi in programma.

Nel dettaglio, dalle ore 7.00 di giovedì 18 maggio è prevista la chiusura di una corsia in entrambe le direzioni di marcia con attivazione, a partire dalle ore 20.00 della medesima giornata, di una deviazione di carreggiata con corsie della larghezza di tre metri e mezzo (con chiusura della carreggiata in direzione La Spezia). Per favorire la fluidità dei flussi di traffico nelle ore di punta, Salt predisporrà adeguata cartellonistica lungo le direttrici di traffico. Salt informa che il termine dei lavori è previsto attorno alla fine di agosto 2023. Nell’ultima settimana di lavori la concessionaria ha previsto la rimozione dello scambio di carreggiata e la contestuale chiusura delle corsie di sorpasso per poter eseguire le attività di completamento dell’intervento.

