Alunni alla scoperta dell’avifauna urbana ai giardini di Lerici

Continua nel segno della didattica all’aperto la collaborazione del circolo di Legambiente di Lerici con le classi della scuola media dell’Istituto comprensivo lericino. I prossimi appuntamenti, condizioni meteo permettendo, sono previsti per domani, mercoledì 17 maggio, e per lunedì 22 maggio, dalle 8.00 alle 10.00, ai giardini di Lerici. In programma una passeggiata didattica con operatori della sezione Lipu della Spezia per conoscere l’avifauna urbana e il suo habitat.

“I giardini pubblici sul lungomare di Lerici – osservano da Legambiente – sono un luogo ideale per la didattica all’aperto. Raggiungibili a piedi, ad un centinaio di metri dalla scuola, offrono un ambiente naturale, tranquillo e sicuro che favorisce l’apprendimento e la connessione con la natura e che consente di osservare la diversità delle specie vegetali, studiare gli insetti e gli animali che popolano l’area e sperimentare l’ambiente naturale in prima persona”.

