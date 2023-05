Carro, Pignone e Vernazza tra i borghi che hanno vinto il “Bando Cultura”

Oltre 5,7 milioni di euro assegnati per la Liguria nell’ambito del bando, pubblicato oggi sul sito del ministero della Cultura, per il sostegno a iniziative imprenditoriali nei borghi storici già vincitori del precedente bando sui Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU nell’ambito della Missione 1 (C3, Investimento 2.1 ‘Attrattività dei borghi – linea B’). Sono 9 i comuni liguri che avranno i finanziamenti e in provincia ne beneficeranno: Carro Pignone e Vernazza.

Dopo aver assegnato le risorse ai 294 borghi italiani vincitori del precedente bando (cosiddetto “Bando Borghi Linea B”) per la presentazione di progetti di rigenerazione culturale e sociale, questo secondo bando è finalizzato a favorirne il recupero del tessuto economico produttivo: complessivamente vengono assegnati circa 200 milioni di euro dei fondi previsti dal MiC per il Piano nazionale borghi, finanziato con il Pnrr, al sostegno di micro, piccole e medie imprese interessate a promuovere in modo innovativo la rigenerazione dei piccoli Comuni attraverso l’offerta di servizi, sia per la popolazione locale sia per i visitatori, nonché la sostenibilità ambientale, proponendo progetti attenti alla riduzione delle emissioni inquinanti, alla riduzione dei consumi, allo smaltimento dei rifiuti, alle soluzioni di economia circolare.

