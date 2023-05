Concerti, spettacoli teatrali, eventi culturali: la Liguria si prepara a vivere “la bella estate”

Genova. È stato presentato oggi Liguria, la bella estate: la nostra regione si prepara a vivere un’estate di grandi eventi e iniziative, da Ponente a Levante, e vede l’avvio di una serie di campagne di comunicazione. Tutto questo, nelle intenzioni della Regione, è stato pensato per rivolgersi e soddisfare target ed esigenze diverse e rendere la Liguria, ancora di più, la meta ideale per ogni tipo di turista. “Una campagna che vale milioni di euro“, annuncia Toti.

Le campagne di promozione e valorizzazione sono state studiate per parlare agli utenti di tutte le età: ci sarà la “seconda puntata” dello spot varato in occasione del Festival di Sanremo, in onda sulle tv nazionali per il grande pubblico, quella dal titolo Occhi di Liguria pensata per i giovani e quella dedicata ai parchi, rivolta in particolare alle famiglie.

