“Cristina Ponzanelli Sindaco primo movimento di Sarzana, cittadini hanno riconosciuto competenze e valori”

“Un risultato storico, che ci riempie di soddisfazione, orgoglio e della responsabilità di affiancare Cristina Ponzanelli nei prossimi cinque anni e costruire insieme a lei ancora più futuro per Sarzana – dichiara Marilena Masciadri, presidente dell’associazione che è nata meno di sei mesi fa ha lanciato “Cristina Ponzanelli Sindaco, votato ampiamente come primo movimento politico di Sarzana, oltre a Sarzana Civica. Le due liste, insieme, hanno raccolto oltre il 22% e sfiorato i 2500 voti. “Quando abbiamo fondato il nostro movimento – aggiunge – abbiamo pensato, come simbolo, a una corda che unisse tutti i colori e le energie della Città ed è stato proprio così: Sarzana si è unita intorno a Cristina, alla sua umanità, alla sua competenza e soprattutto alla sua capacità di cambiare Sarzana e dare risposte concrete, oltre ogni ideologia e posizione politica. Abbiamo proposte volti ed energie nuove, coerenti all’idea che il civismo non possa essere soltanto un valore di facciata per chi ha già – legittimamente – costruito un proprio percorso politico, ma la capacità di persone che amano la propria città di unirsi e proporre idee, competenze e valori per costruire insieme il proprio futuro. I sarzanesi hanno riconosciuto questi valori e questo impegno, consegnandoci un risultato straordinario. Nel prossimo consiglio comunale siederanno per il nostro movimento civico cinque consiglieri (Clelia Devoto, Sara Viola, Massimo Battaglia, Davide Borsi), quattro oltre al sindaco, ma la nostra è un’unica squadra aperta ad ogni energia positiva per Sarzana che non conclude certamente oggi la propria azione, che anzi proseguirà con sempre più forza nelle prossime settimane, mesi e anni per il futuro di Sarzana.”

